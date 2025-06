Arzano si accende di sport: il 15 giugno la Villa Comunale diventa palestra a cielo aperto

Condividi

Visite: 13

22 Visite

Per un’intera mattinata la Villa Comunale si trasformerà nel cuore pulsante di una città che riconosce nello sport un motore di crescita, inclusione e orgoglio civico. Domenica 15 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, torna la “Festa dello Sport”, giunta alla sua quarta edizione e inserita nel cartellone degli eventi «Arzano Vivacemente Cult», promosso dal Comune di Arzano con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli.

Nel polmone verde di Arzano si alterneranno mini-gare di basket, schiacciate di volley, sprint in bicicletta, partitelle di calcio e dimostrazioni di pugilato. A guidare l’entusiasmo saranno le associazioni Golden Box Arzano, Sporting Arzano, Basket Arzano, ASD Friends Arzano, Arzano Volley, Cicloamatori Figueras ed Enjoy Basket, che hanno unito forze, talento e passione per offrire a grandi e piccoli l’occasione di mettersi in gioco, conoscere nuove discipline e vivere il significato più autentico dello sport di comunità.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto di collaborazione istituzionale: la sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo congiunto delle forze di maggioranza e opposizione, che hanno lavorato fianco a fianco per restituire alla città un evento capace di generare partecipazione, benessere e fiducia.

«Lo sport è una lingua semplice e potente: parla a tutte e tutti, e insegna rispetto, lealtà, gioco di squadra. Con questa festa vogliamo ricordare che Arzano è anche questo: una città viva, che si muove insieme, che costruisce legami e alimenta sogni», ha dichiarato la sindaca Cinzia Aruta, ringraziando le società sportive coinvolte per l’impegno, la passione e la capacità di fare rete con il territorio.

«La Festa dello Sport è il simbolo di una città che investe sui valori, sul futuro e sulle nuove generazioni. Abbiamo potuto contare su una rete già solida tra istituzioni e associazioni, che continua a rafforzarsi ed è capace di coinvolgere e appassionare persone di tutte le età. È questo lo sport che vogliamo ad Arzano: accessibile, condiviso, presente nei luoghi della vita quotidiana», ha aggiunto l’assessora allo Sport Chiara Guida.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Un’occasione per vivere insieme una mattinata di sport, condivisione e partecipazione, nel cuore della Villa Comunale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews