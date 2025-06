San Tammaro. Otto esponenti di maggioranza entrano in Fratelli d’Italia con la ‘benedizione’ dei vertici provinciali del partito e del viceministro Cirielli

Visite: 19

Il sindaco Vincenzo D’Angelo ha dichiarato: “Sono orgoglioso e onorato di ufficializzare il nostro ingresso in Fratelli d’Italia, un’adesione frutto di una scelta condivisa. Il nostro obiettivo è quello di portare il ‘Modello San Tammaro’ nella filiera istituzionale. L’efficienza e la trasparenza amministrativa messa in campo sin dal nostro insediamento è la dimostrazione di un governo che vuole fare, che fa e che farà. San Tammaro c’è. Il buon governo c’è. Oggi non iniziamo un nuovo percorso ma rilanciamo il nostro territorio a tutti i livelli”. Il vicesindaco Fierro ha confermato il buon lavoro dell’amministrazione: “Alla nostra squadra mancava solo un tassello, quello politico. E oggi l’abbiamo messo”.

A prendere la parola per l’amministrazione anche l’assessore Errico Scala: “L’adesione a Fratelli d’Italia non è soltanto una scelta politica: è il risultato di un confronto sincero, di una riflessione condivisa e di una direzione chiara. Rafforziamo così un percorso amministrativo che ha già dimostrato di funzionare e lo proiettiamo ancora più lontano, con l’obiettivo di dare più forza e più voce alla nostra comunità. San Tammaro resta al centro di ogni nostra scelta. Continueremo a costruire una politica radicata, seria, capace di dare risposte e di unire, non di dividere”.

Ad intervenire poi gli onorevoli Gimmi Cangiano e Marco Cerreto, la senatrice Giovanna Petrenga, l’europarlamentare Alberico Gambino ed infine il viceministro Edmondo Cirielli.

Cangiano e Cerreto hanno posto l’accento sul corteggiamento fatto all’amministrazione che ha aderito quasi in toto a Fratelli d’Italia e sulla crescita del partito a livello locale tra i comuni; mentre la Petrenga ha sottolineato l’impegno del partito per Carditello. Un breve intervento anche per il consigliere regionale Raffaele Pisacane, presente tra il pubblico, che ha ribadito l’importanza di fare squadra. L’europarlamentare Gambino ha sottolineato l’esigenza di ascoltare le esigenze dei territori, servendo così l’assist al viceministro Edmondo Cirielli che ha annunciato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Campania per cancellare il malgoverno della sinistra che in 10 anni ha nascosto con le parole la reale situazione della Regione e, in particolar modo, le carenze con cui si scontrano quotidianamente i cittadini, soprattutto in materia di sanità e occupazione: “Fa piacere essere stato invitato a questo evento che segna l’ingresso di gran parte dell’amministrazione comunale di San Tammaro in Fratelli d’Italia. Sono certo che con amministrazioni come San Tammaro possiamo fare un lavoro importante, con una classe dirigente di qualità. Possiamo mettere al servizio dei cittadini la voglia di fare un cambiamento positivo”.

A margine della conferenza l’assessore Scala ha dato disponibilità al partito per un’eventuale candidatura alle prossime elezioni regionali proprio con Fratelli d’Italia. L’amministrazione comunale, dunque, potrebbe ritrovarsi a dover sostenere il suo assessore nella corsa a rappresentare San Tammaro e la provincia di Caserta in seno al consiglio regionale.

Alla fine della conferenza che si è aperta tra l’altro con un minuto di silenzio in onore del carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso ieri mentre era in servizio, il taglio di una torta beneaugurante con il simbolo di Fratelli d’Italia e con la scritta San Tammaro c’è.