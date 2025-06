Marano, gravi ombre sui controlli antimafia su un’impresa funebre. Scatta la revoca, sarebbe collegata ad altre aziende interdette: Terranostranews aveva sollevato il caso mesi fa

Condividi

Ancora una vicenda delicata nel settore delle attività funebri a Marano di Napoli. Al centro della nuova istruttoria amministrativa finisce un’impresa funebre, con sede in Corso Europa, autorizzata dal Comune nel marzo scorso.

L’autorizzazione, rilasciata a marzo 2025, era stata inizialmente concessa in assenza della prevista documentazione antimafia, come imposto dal Codice Antimafia e dalle linee guida regionali in materia di attività funebri. Su tale anomalia avevano sollevato il caso anche le inchieste giornalistiche pubblicate da Terranostra News, che avevano denunciato pubblicamente l’omissione dei controlli preliminari. Solo dopo tali segnalazioni mediatiche, l’Amministrazione comunale di Marano era intervenuta, disponendo una prima revoca in via cautelativa.

Successivamente, gli approfondimenti investigativi condotti dai Carabinieri hanno evidenziato ulteriori elementi preoccupanti. In base a quanto ricostruito, l’attività della ditta Russolillo sarebbe stata gestita operativamente in stretta connessione con un’azienda interdetta. In almeno un caso documentato, il servizio funebre — relativo ad un decesso avvenuto lo scorso aprile — sarebbe stato svolto sotto la sigla dell’impresa interdetta, ma con la fatturazione e i pagamenti formalmente intestati ad altra ditta.

Le operazioni sarebbero state concretamente eseguite da un soggetto non dipendente della ditta autorizzata, già precedentemente coinvolto in attività presso imprese funebri interdette per ragioni antimafia.

Secondo gli investigatori, l’impresa opererebbe dunque in un circuito di continuità con imprese già colpite da interdittive antimafia.

