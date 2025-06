Marano, sequestro Moulin Rouge e tabaccheria: i nomi degli indagati

Condividi

Visite: 1.201

308 Visite

Un sequestro preventivo da oltre 5 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, ha colpito due società operanti nel settore della ristorazione, bar e pasticceria, e cinque persone fisiche, amministratori di diritto e di fatto delle stesse.

Gli accertamenti investigativi hanno fatto emergere gravi indizi di reato per bancarotta fraudolenta, distrazione di beni aziendali per oltre 2 milioni di euro, inadempienze fiscali verso l’Erario pari a circa 1,4 milioni di euro e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Contestato anche il reato di autoriciclaggio: secondo gli inquirenti, gli imprenditori avrebbero svuotato le società fallite, reinvestendo gli asset in nuove imprese “clone” operanti nello stesso settore.

Le due nuove società, seppur intestate formalmente a soggetti diversi, sono risultate di fatto un’unica realtà aziendale, con legami gestionali diretti con le precedenti. Questa commistione avrebbe permesso agli indagati di continuare l’attività d’impresa beneficiando indebitamente di ingenti profitti, eludendo obblighi fiscali e sottraendosi alla giustizia commerciale.

Alle società coinvolte è stata inoltre contestata la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di autoriciclaggio e frode fiscale, commessi nell’interesse e a vantaggio delle stesse.

Il sequestro ha riguardato l’intero patrimonio aziendale delle società “clone”, per un valore di 1.534.689 euro, oltre a beni e somme per ulteriori 3.474.642 euro, finalizzati alla confisca. L’operazione testimonia l’impegno costante della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza nel contrasto alle economie illegali, a tutela dell’equilibrio economico del territorio e delle finanze pubbliche.

Gli indagati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, sono i seguenti: Acciardi Gennaro Maria, Maria Rosaria Gaudiero, Ciro Pelliccio, Giuseppe Perrotta, Massimo Perrotta.

Sotto sequestro la Moulin rouge srl, Nuova Moulin rouge srls.

Gli inquirenti, al netto delle indagini sulle questioni fiscali e tributarie, ritengono che da tempo le attività in questione siano, di fatto, gestite da un altro soggetto ritenuto contiguo ad ambienti malavitosi. Le attività finirono già nel mirino della prefettura alcuni anni fa, con interdittive antimafia poi revocate in sede di giustizia amministrativa. In passato, i gestori dell’attività Moulin rouge, che ha cambiato varie ragioni sociali per eludere i pagamenti verso l’Erario, secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, furono anche sanzionate dall’ispettorato del lavoro.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti