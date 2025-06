Condividi

Visite: 158

29 Visite

Lavori ultimati alla condotta idrica, gestita da Abc, che ha generato problemi di mancanza d’acqua in diverse zone di Marano, tra cui via Del Mare e via Marano-Pianura. Il funzionario dell’ufficio lavori pubblici del Comune comunica che i lavori sono stati ultimati e che l’erogazione idrica tornerà a pieno regime nelle prossime ore o anche prima.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews