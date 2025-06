Napoli nella morsa del caldo: prima ondata estiva in arrivo giovedì 12 giugno

Condividi

La prima ondata di calore del 2025 è alle porte, e colpirà in pieno Napoli e l’intera Campania. A lanciare l’allerta è il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino dedicato alle condizioni climatiche dei tre giorni successivi. Per giovedì 12 giugno, infatti, è stato attivato il livello di allerta gialla (livello 1), segnalando l’inizio di un’ondata di caldo anomala per il periodo.

Le temperature inizieranno a salire già dalle prime ore del mattino, con 23 gradi attesi alle 8:00, per poi raggiungere il picco di 31 gradi nel primo pomeriggio. La colonnina di mercurio, però, potrebbe “far sentire” fino a 34 gradi a causa dell’afa e dell’umidità, rendendo le ore centrali della giornata particolarmente opprimenti.

Come di consueto, le autorità sanitarie raccomandano la massima prudenza, soprattutto per le fasce di popolazione più vulnerabili come bambini, anziani e persone con patologie croniche. L’invito è di evitare uscite nelle ore più calde e mantenere un’adeguata idratazione.

La situazione, tuttavia, è destinata a peggiorare. Le previsioni per il fine settimana parlano di un ulteriore incremento delle temperature, con punte che potrebbero toccare i 36 gradi. Il Ministero della Salute aggiornerà nei prossimi giorni i bollettini con l’evoluzione dell’emergenza climatica, ma l’impressione è che l’allerta gialla possa proseguire almeno fino a sabato 14 giugno.

Alla base del fenomeno c’è un vasto anticiclone di origine africana che ha ormai preso stabile posizione su gran parte della Penisola, concentrandosi in modo particolare sul Sud Italia. Dopo aver interessato Sicilia e Calabria — dove il termometro ha già sfiorato i 37 gradi — ora tocca alla Campania fare i conti con il caldo torrido.

Secondo gli esperti, questo potrebbe essere solo l’inizio di un’estate estremamente calda, forse paragonabile a quella del 2003, che resta una delle più roventi mai registrate in Italia negli ultimi decenni. Un anticipo d’estate che lascia già intravedere scenari meteorologici estremi nei mesi a venire













