Quesito sulla cittadinanza “facile” per gli stranieri: il flop nel flop. Più del 35 per cento ha detto no

Nelle previsioni della vigilia il referendum sulla cittadinanza pareva quello in grado di mobilitare maggiormente l’elettorato anche perché il quesito (con le conseguenze che avrebbe implicato) era il più chiaro dei cinque. Si prevedeva in altre parole che questo referendum avrebbe potuto avvicinare il quorum catalizzando una larga parte di elettori favorevoli. E invece è accaduto il contrario: una consistente parte di chi si è recato al seggio lo ha fatto per esprimere contrarietà alla concessione della cittadinanza italiana agli immigrati.