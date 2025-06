Calvizzano. Rosario, pizzaiolo storico, dopo 32 si prende una pausa. Ecco il motivo

Condividi

Un problema al piede, conseguenza del diabete, lo ha costretto al ricovero all’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Figura amatissima in paese, Rosario ha voluto rassicurare personalmente i suoi clienti con un video semplice ma toccante:

“La pizzeria resterà chiusa per dieci giorni… ma tornerò presto, ve lo prometto.”

La notizia ha subito mobilitato l’affetto della comunità. In tanti stanno esprimendo vicinanza a Rosario, che in oltre tre decenni ha saputo conquistare il cuore di Calvizzano non solo per le sue pizze, ma per la sua umanità, la disponibilità, il sorriso sempre pronto.

Con le mani in pasta dal 1993, Rosario ha trasformato La Vecchia Napoli in un punto di riferimento locale, dove si entra per mangiare ma si resta per il calore umano. Un’attività familiare costruita giorno dopo giorno, con dedizione, fatica e amore.

Ora è tempo di fermarsi per un attimo, prendersi cura di sé. Ma l’intera comunità lo aspetta, pronta a riabbracciarlo.

Forza Rosario. Calvizzano è con te.













