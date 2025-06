Rione Alto: tenta una truffa ad un’anziana. La Polizia arresta un 38enne

Condividi

Nel primo pomeriggio di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano, con precedenti di polizia, per truffa e lo ha denunciato in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Onofrio Fragnito per la segnalazione di una truffa ai danni di un’anziana donna.

Nello specifico, ricalcando il solito copione della truffa agli anziani, un soggetto, spacciandosi per il figlio, ha chiamato la donna riferendole di aver avuto un grave incidente e di aver investito una persona; con voce rotta dal pianto lo stesso chiedeva alla vittima di dargli dei soldi al fine di risarcire il danno. Mentre la donna era al telefono l’arrivo del figlio ha fatto subito intuire che si trattasse di una truffa. L’abilità nel reggere il gioco e la pronta segnalazione alle forze di polizia di quanto stesse accadendo ha permesso ai poliziotti, prontamente intervenuti, di bloccare il soggetto che nel frattempo si era recato sotto l’abitazione della donna per prendere il sacchetto contenente soldi e gioielli. Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nello zaino. Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













