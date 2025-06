Condividi

Hanno tentato di sradicarlo, ma il colpo non è andato a segno. Nel mirino di alcuni malviventi, ieri, era finito un Atm di Melito, per la precisione quello di via Roma, presso la banca Intesa. Indagini affidate ai carabinieri della locale tenenza.













