L’angolo della satira. Dal signorotto di San Rocco al Barbiere di Siviglia: come cambiano gli equilibri in città

Dimenticatevi il “Luongo di San Rocco”, le sue trame, i suoi messaggeri. A Marano, da qualche tempo a questa parte, sta prendendo sempre più quota il “Barbiere di Siviglia”. E non stiamo parlando di un nuovo consulente d’immagine per i consiglieri, ma di una figura che ha una voglia matta di emergere e “migliorare la propria posizione nella società”.

E’ l’uomo degli eventi, per i quali sembra avere un’ossessione. Non c’è sagra, festa patronale o iniziativa culturale che non passi sotto la sua influenza. L’ultima mossa? Da quanto se ne sa si è mosso, nelle scorse ore, per invitare il Comune ad aderire a un raggruppamento di comuni piuttosto che a un altro per ottenere un finanziamento regionale. Il motivo di questa scelta, ovviamente, è avvolto nel più fitto mistero. Ma chi mastica un po’ di pubblica amministrazione può farsi un’idea. Sarà forse che l’ente capofila del raggruppamento prescelto è più alla mano? Chi può dirlo.

A Marano l’aria, dopo l’arrivo della commissione d’accesso agli atti inviata dal prefetto, è leggermente cambiata. Non si parla più di alcune opere (la ricordate la mezza bufala della scuola nuova a San Rocco?), ma di eventi e di chi, dietro le quinte, tesse le fila di queste iniziative. Maxischermi, feste, sagre, sagrette, panini, bibite, giostre e giostrine. E vai col tango. Anzi col Barbiere!













