Quarto, inaugurazione del Centro Anziani in un bene confiscato

Condividi

Visite: 8

9 Visite

Sarà inaugurato giovedì 5 giugno – alle ore 18,30 – il Centro Anziani di Quarto. Si tratta di uno spazio allestito in un bene confiscato nel centro della cittadina flegrea, in via Kennedy 81, a pochi passi dalla stazione di Quarto Centro della Circumflegrea.

Alla presentazione alla cittadinanza interverranno: Antonio Sabino (sindaco di Quarto), Giovanni De Vivo (presidente del Consiglio Comunale), Raffaella De Vivo (assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali), Anna Riccio (presidente della Commissione Politiche Sociali), Luigi Savio (segreteria regionale Spi-Cgil) e Antonio Di Criscio (presidente dell’associazione “Gli altri siamo noi”).

La struttura è dedicata a Mario Poggiani, ex operaio della Cementir di Bagnoli. A Quarto, Mario Poggiani si è sempre battuto per la realizzazione di un centro anziani e per il suo generoso contributo a promuovere una realtà attiva e inclusive del territorio, sempre attento all’ascolto delle giovani generazioni, restando accanto alle fasce fragili della cittadinanza come anziani e immigrati.

ll Centro, dopo un bando pubblico, è stato affidato ad un gruppo di associazioni: “Gli altri siamo noi” (capofila) in protocollo di intesa con: Associazione Aisha Foundation, La Forza delle Idee, Associazione Lunaria A2, Zerottantuno e con la collaborazione dello studio legale De Martino-Lubrano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews