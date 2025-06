Shaq conferma: “Farò grande il Napoli basket”

Condividi

Il mondo del basket italiano e, in particolare quello del Napoli Basket è in fermento: arriva la conferma ufficiale del coinvolgimento di Shaquille O’Neal nel progetto sportivo partenopeo.

In un momento già caldo a causa dello scontro societario tra la Graded Spa dei fratelli Grassi e la cordata guidata da Matt Rizzetta, la presenza di una leggenda NBA come Shaq accende nuove speranze nei tifosi e appassionati di pallacanestro.

A rivelarlo è stata la giornalista Valeria Rubino, corrispondente da New York per VSport, che ha raccontato un aneddoto personale sui social:

«Si è fermato proprio accanto a me. Ho sentito qualcuno colpirmi sulla spalla. Mi sono girata. Nessuno. Così gli ho chiesto: “Eri tu, Shaq?”». Dopo un sorriso, Shaquille O’Neal ha risposto: «Da dove vieni?». «Dall’Italia, da Napoli, in realtà», ha detto la Rubino. La risposta di Shaq? «So esattamente dove si trova». E alla richiesta della giornalista di fare “qualcosa di grande per il basket di Napoli”, l’ex stella NBA ha risposto con decisione: “Lo farò.”













