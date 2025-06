Napoli Tattoo Expo, oltre 7mila visitatori alla Mostra d’Oltremare

Condividi

Napoli capitale del tattoo. Più di 7mila visitatori, migliaia di tatuaggi effettuati, decine di contest in tutti gli stili, disegni chicani, i volti di Maradona, De Niro, Tarantino, Tyson, donne pagliaccio, il quarto scudetto e oltre 500 tatuatori a imprimere l’inchiostro sulla pelle. Sono questi i numeri della seconda edizione della “Napoli Tattoo Expo” organizzata dai noti tatuatori Gabriele Incoronato e Daniele Sannino, che si è tenuta per tre giorni alla Mostra D’Oltremare. In città si sono riuniti tatuatori e writer di livello internazionale. In testa i messicani, i migliori nel lettering, statunitensi, sud coreani, ma anche tanti artisti italiani e napoletani in particolare, di fama internazionale. “Il tatuaggio non conosce crisi – ha spiegato Gabriele Incoronato – quest’arte è passata dai pirati agli avvocati, tutti vogliono un’opera d’arte sotto pelle, perché di questo si tratta, di espressioni artistiche”. Ospite della Convention una leggenda internazionale del writing, Cope2, l’artista di graffiti del Bronx, New York, celebre per il suo iconico lettering a bolle. Con lui Pluto, street writer napoletano tra i più influenti in Italia e non solo, (coloró il treno dell’Eav), che ha dato vita a una “graffiti jam”, con opere uniche, che sono state messe all’asta.“Abbiamo celebrato il tatuaggio e la street art nella loro espressione artistica più elevata, – ha commentato Daniele Sannino- tutto è finalizzato affinché queste opere d’arte durino il più a lungo possibile, anche con l’aiuto della tecnologia”. Alla “Napoli Tattoo Expo”, una galleria di tutti gli stili, con una particolare attenzione a quello del momento, il ‘chicano’, basato sulla raffigurazione di diversi soggetti diventati iconici, come: il volto della donna pagliaccio e la Vergine Maria. Tanti i nomi prestigiosi, che gli appassionati hanno visto a lavori da vivo: Keaps, Busterduke, Angel Bastos, Easy Raid da Milano, Rubina Martini da Roma con il suo vibrante micro realismo, Luca Postiglione e Davide Arillo da Napoli, quest’ultimo sfoggiava sul braccio ritratto di Quentin Tarantino. Special guest la svizzera Jessica Vettorelli specializzata nello stile chicano.













