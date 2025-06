Post shock contro Meloni, Nappi (Lega): prof seminatore d’odio va licenziato subito

Condividi

Visite: 16

23 Visite

“Al di là del disgusto e della riprovazione che suscita il contenuto del post contro Giorgia Meloni, va sottolineato che l’autore dello scritto è un docente, in servizio presso due scuole superiori del Napoletano. E, dunque, è ancora più intollerabile che chi dovrebbe contribuire a formare giovani menti infondendo e diffondendo valori positivi, si distingua solo per l’odio che semina. Siamo certi che il ministro Valditara e l’Ufficio scolastico regionale adotteranno l’unico provvedimento possibile nei confronti di questo inqualificabile soggetto: il licenziamento immediato. Solidarietà al presidente Meloni e alla piccola Ginevra, e ai familiari di Martina, la 14enne vittima di femminicidio, la cui memoria è stata sporcata da un atto vile e barbaro”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews