ALESSIO TUCCI, L’ASSASSINO DI MARTINA. IL LEGALE: “A POGGIOREALE E’ IN PERICOLO, VA TRASFERITO

“E’ provato, non riesce a dormire». Alessio Tucci, il 18enne che ad Afragola ha ucciso con tre colpi di pietra la ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, in carcere non è sereno. Lo racconta il suo avvocato Mario Mangazzo al termine dell’udienza di convalida del fermo nel carcere di Poggioreale.

«Mi ha rappresentato che ha delle grosse difficoltà a gestire la quotidianità. Però nel complesso in questo momento si trova in una zona protetta, quindi comunque è abbastanza controllato, ma dovrebbe essere trasferito», dice ancora il legale.