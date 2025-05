Condividi

ISCHIA: circolazione stradale, lavoro e ristorazione. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia sull’isola, dalla circolazione stradale all’abusivismo edilizio, fino alle ispezioni nelle attività commerciali. Denunciato per guida senza patente un 34enne alla guida di un’auto sportiva e un 51enne che, coinvolto in un incidente con feriti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di alcol e sostanze stupefacenti. In quest’ultimo caso è scattato anche il ritiro della patente.

Capitolo abusivismo. I militari hanno individuato un immobile oggetto di lavori edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione, in un’area vincolata sotto il profilo sismico, ambientale e paesaggistico. La proprietaria, 62 anni, è stata denunciata

Nel bilancio anche tutela del lavoro e sicurezza nei luoghi d’impiego. Gravi irregolarità sono state rilevate in due ristoranti. Due imprenditori di 60 e 46 anni sono stati denunciati per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro e per l’impiego di manodopera irregolare. Sono scattate due ammende per circa 4mila euro e sanzioni amministrative dello stesso importo. Notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per lavoro nero, con altra sanzione da 2500 euro.

Infine, in collaborazione con l’ASL Napoli 2 Nord, sono stati effettuati controlli igienico-sanitari presso alcuni stabilimenti balneari del Comune di Ischia. Tre impresari, rispettivamente di 58, 34 e 57 anni, dovranno regolarizzare entro 30 giorni le prescrizioni notificate.

Complessivamente, durante il servizio sono stati controllati oltre 300 soggetti e quasi 200 veicoli. 7 le segnalazioni per uso personale di stupefacenti e 21 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada













