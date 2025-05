Marano, verde pubblico e operai a spasso da un giorno all’altro. Izzo: “Volevo sfiduciare l’assessore Albanese, ma nel gruppo di minoranza solo il consigliere De Stefano era d’accordo. Propongo ora una mozione di indirizzo”

Condividi

Con la notizia appresa dal giornale Terranostranews, che riportava della lettera inviata ai lavoratori della ditta addetta al verde pubblico “C.R. Verde”, che intimava loro una immediata sospensione dal lavoro, per un lasso temporale non meglio precisato, si è cercato di porre in essere una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore all’igiene e al verde per un atto dott. Carlo Albanese, poco attento alle problematiche del decoro urbano e insensibile nei confronti di tematiche che investono le politiche occupazionali e la salvaguardia del posto di lavoro.

Richiesta postata sul gruppo dei consiglieri di minoranza che a fine giornata ha avuto parere favorevole solo dal Consigliere Salvatore De Stefano.

Per poter discutere nel prossimo consiglio comunale della problematica dei sei operai che si trovano di punto in bianco ad essere sospesi, in quanto la ditta C.R.Verde ha perso il ricorso al TAR intentato dalla ditta Floridiana srl che dovrà subentrare dopo periodo di lungaggini burocratiche ho inviato tramite PEC una Mozione di Indirizzo che impegni il Sindaco e l’amministrazione Comunale ad espedire tutte le strade che possano permettere agli operai ex C.R.Verde di continuare il lavoro con la nuova ditta Floridiana.













