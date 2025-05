«Chiedo scusa a tutti, siamo distrutti. Mio figlio è sempre stato un bravo ragazzo, non ci saremmo mai aspettati un’azione del genere. Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo». Sono le parole di Domenico Tucci, il papà di Alessio, il 18enne che ha ucciso a colpi di pietra l’ex fidanzata Martina Carbonaro perché. «Alessio non era ossessionato da Martina, ne era innamorato. Stavano crescendo insieme».