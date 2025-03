Birmania. Si temono migliaia di morti, bimbi sotto le macerie

Condividi

Forte terremoto nel sud-est asiatico: una scossa di magnitudo 7.7 ha colpito l’intera area, con forti conseguenze anche a Bangokok, l’epicentro è stato registrato in Myanmar. Sulla reale entità della scossa bisognerà attendere i dati consolidati, perché per il momento c’è una leggera divergenza sulla magnitudo, che per l’agenzia sismologica dello Yunnan è stata di 7.9. L’area che ha percepito la scossa è densamente abitata, si parla di circa 17milioni di persone che vivono lì, più le migliaia di turisti che in ogni mese dall’anno visitano la zona. Molti edifici sono stati evacuati durante la scossa. Gli allarmi sono scattati quando il terremoto ha colpito intorno alle 13:30: sono stati evacuati anche residence e hotel. La scossa è stata avvertita in Thailandia, Myanmar, Cina, Laos, India e Bangladesh. Per il momento non ci sono notizie di italiani coinvolti, riferiscono fonti della Farnesina. Sono almeno 144 i morti accertati.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con una nota social ha definito “ devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico “. Il premier ha offerto la propria “ solidarietà, e quella del Governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie ” delle vittime rimaste coinvolte in questa tragedia. “ L’Italia è pronta, con la sua Protezione civile, ad intervenire in soccorso alla popolazione della Birmania, straziata nelle scorse ore da un catastrofico terremoto di magnitudo 7.7. Attendiamo che siano espletate le procedure internazionali per offrire il nostro contributo, secondo le esigenze che saranno richieste “, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. L’India ha offerto “ tutta l’assistenza possibile al Myanmar e alla Thailandia colpite dal devastante terremoto “, ha detto il premier, Narendra Modi, su X. Anche Ursula von der Leyen è intervenuta sui social rivelando che “ i satelliti europei Copernicus stanno già supportando i soccorritori. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza “.













