Quasi un terzo degli ospedali gestisce male le liste d’attesa

Il ministero della Salute Orazio Schillaci ha inviato una nuova lettera alla conferenza delle regioni, l’organo di rappresentanza delle regioni nelle trattative col governo, per richiamarle in merito alla gestione della lunga attesa per esami e visite in ospedali e ambulatori. Schillaci aveva già inviato un richiamo lo scorso ottobre, ma da allora i tempi si sono ulteriormente allungati, al punto che lo stesso ministro ha parlato di «troppe situazioni indegne». Dalle recenti ispezioni dei carabinieri per la tutela della salute (NAS), ha scritto Schillaci, sono emerse gravi irregolarità nel 27 per cento delle strutture sanitarie.

Il problema delle liste d’attesa è discusso da anni, già prima del sensibile peggioramento causato dalla pandemia. Il punto è che in Italia c’è un notevole squilibrio tra la domanda e l’offerta: il numero di persone che cercano di prenotare una visita o un esame è molto più alto rispetto agli appuntamenti disponibili. Questo squilibrio allunga le liste di pazienti in attesa e nei casi meno gravi – la maggior parte – allunga di molto anche i tempi di attesa.













