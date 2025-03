Scuola, Valditara: “Lanciamo grande progetto per Napoli”

«Oggi noi lanciamo un grande progetto per Napoli a partire da alcuni quartieri, a partire da alcuni municipi che secondo le indagini presentano le maggiori criticità per quanto riguarda la dispersione scolastica. Siccome il modello Caivano è un modello che sta funzionando egregiamente anche per la testimonianza diretta degli operatori e dei dirigenti scolastici che stanno riscontrando una diminuzione forte della dispersione scolastica, abbiamo pensato di investire risorse importanti mai pensate prima con un progetto strategico partendo da alcuni quartieri ed estendendoli poi progressivamente a tutte le aree della città di Napoli e della provincia che hanno la necessità di un intervento mirato». Lo ha annunciato il ministro.

«Stanziamo 12 milioni di euro, una cifra veramente molto significativa che ovviamente si va ad aggiungere alle altre tante risorse europee, al Pnrr, ministeriali, che stanziamo normalmente per l’inclusione scolastica, per la didattica e quant’altro. Queste sono risorse nuove, aggiuntive anche rispetto ad Agenda Sud. Non dimentichiamoci che in Campania, in provincia di Napoli, investiamo risorse importanti anche come Agenda Sud. Questo è una sorta di modello Caivano trasportato qua e ancora maggiormente potenziato», ha aggiunto Valditara.

Ha aggiunto Valditara: «Interverremo nei Municipi 6, 7 e 8. Quindi nei quartieri di Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Chiaiano, Piscinola e Scampia. Il Comune di Napoli ha una dispersione implicita del 9,4%, la provincia di Napoli del 17%, la Campania del 15,7%. Al Municipio 6, la dispersione scolastica è del 36,8, nel Municipio 7 del 38,2, nel Municipio 8 del 32,3 quindi vedete come sia necessario, fondamentale, intervenire. E noi interveniamo con una media di 300 mila euro per scuola, finanziando 38 scuole. Tutte le scuole di questi quartieri».

Il ministro ha poi indicato che «ci sono scuole ovviamente più grandi dove arriviamo a stanziare, come in questa, 817 mila euro aggiuntivi perché in questa stanziamo quasi due milioni trecentomila euro complessivamente. Le azioni che vogliamo realizzare sono azioni che abbiamo mutuato anche in parte da agenda Sud. Sono percorsi didattici e formativi per il contrasto alla dispersione scolastica. Il potenziamento delle competenze di base. Per noi è particolarmente importante l’italiano, la matematica e l’inglese perché è su queste competenze tra l’altro che si valuta la dispersione implicita».

Valditara ha inoltre spiegato: «Abbiamo deciso di investire delle risorse anche per la retribuzione dei docenti, per le ore aggiuntive di formazione. Abbiamo deciso di investire delle risorse per la retribuzione del personale Ata per le ore aggiuntive dedicate al progetto, la retribuzione del tutor d’aula nelle azioni di formazione e poi ancora investimenti nelle spese generali per la gestione del progetto didattico. È una sperimentazione che non ha pari in Europa così come l’abbiamo definita».

«A NAPOLI IN AUTUNNO IL PRIMO FORUM INTERNAZIONALE»

«A Napoli, in autunno, lanceremo il primo grande forum internazionale che unirà scuola e intelligenza artificiale perché crediamo nel futuro e nell’utilizzo, guidato dai nostri splendidi docenti, dell’Ia per personalizzare la didattica e dare un futuro sempre più bello e sempre più degno ai nostri giovani».

«VI SONO DEBITORE, SIETE RICCHEZZA DEL PAESE»

«Sono onorato di essere qui con voi e mi sento debitore a nome delle tante famiglie, dei tanti bambini e dei tanti ragazzi che voi educate giorno dopo giorno. Mi sento debitore nei vostri confronti perché voi siete la ricchezza di questo paese, svolgete la professione più bella del mondo che è quella di dare un futuro ai nostri giovani». Lo ha detto il ministro Valditara, durante il suo intervento all’Istituto comprensivo Statale ”Giovanni Pascoli 2 Caro Berlingieri”, al quartiere Secondigliano, a Napoli.