Arenella, aggredirono 34enne russo che stava bevendo una birra: denunciati due minori

Era il pomeriggio dello scorso 22 marzo e un cittadino 34enne originario della Russia ma residente a Napoli sta bevendo una birra nei pressi di un locale a Piazza Muzii nel quartiere Arenella.

A un tratto due giovanissimi senza alcun apparente motivo e con la verosimile scusa di assaggiare quella birra aggredivano con calci e pugni il 34enne per poi fuggire.

Ieri sera sono terminate le indagini dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione Arenella.

Due i minorenni identificati e denunciati per lesioni personali in concorso. I ragazzi hanno 16 anni e al momento non ci sarebbero motivazioni nel gesto.