Morte sotto i ferri, ma i chirurghi continuano a operare. 900 medici radiati o sospesi ancora esercitano

Due casi fanno scalpore in questi giorni, entrambi relativi a professionisti che operano a Roma. Il più recente riguarda la morte della bancaria in pensione, Simonetta Kalfus, deceduta dopo 10 giorni di agonia per una liposuzione. Ad operarla un chirurgo 73enne già nel mirino dei Nas e condannato ad un anno per lesioni colpose dopo l’operazione al seno di un’altra ragazza.