MARANO, COMMERCIANTI DEL CORSO MEDITERRANEO RINGRAZIANO LA CONSIGLIERA ARIA PER AVER AIUTATO UN RAGAZZO AFFETTO DA DIPENDENZA A TROVARE POSTO IN COMUNITA’

“Abbiamo affrontato un viaggio lunghissimo per far sì che D. arrivasse a Brescia nella comunità Lautari, per poter riprendere in mano la sua vita, una vita segnata da dipendenza da alcol e droga, sfociata spesso in errori soliti di chi fa uso di questo veleno. Noi commercianti del corso Mediterraneo vogliamo ringraziare la Consigliera Aria Teresa per aver permesso che il giovane sia potuto entrare in tempi brevi nella comunità, insieme al referente del Centro Speranza, sig. Salvatore D’Andrea, che hanno dato un’occasione a questo ragazzo. Chi fa tanto per la comunità merita stima incondizionata. Non esitate a chiedere aiuto, c’è chi vi seguirà!

