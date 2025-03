MARANO. SERVIZIO CIVILE: INIZIATO IL VALZER DEI COLLOQUI (ON LINE). BOLLENTI I TELEFONI DI MOLTI CONSIGLIERI E NON SOLO. LA COMMISSIONE D’ACCESSO SE NE OCCUPERA’?

Già tempo ribadimmo che né il sindaco e né la giunta hanno alcun potere gestionale, ma sono solamente organi politici di indirizzo e controllo, pertanto non potevano nella delibera stabilire chi si dovesse occupare del servizio civile. Già all’epoca dei fatti avevamo giudicato a rischio di illegittimità la delibera di giunta comunale n. 20/2023 perché stabiliva che l’Amesci doveva svolgere il servizio di progettazione e successiva presentazione dei progetti del servizio civile, per conto del Comune, al Ministero, rendendo impossibile per l’ufficio competente – nel caso di specie il settore politiche sociali – l’individuazione di un altro soggetto.

Numerosi Tribunali Amministrativi Regionali hanno definitivo questo modus operandi, ovvero di individuare società o cooperative a cui affidare servizio nelle delibere di giunta, come un atto lesivo per gli interessi di soggetti terzi (altri operatori economici potenziali affidatari del servizio). Ovviamente per Morra e company era tutto corretto ed ecco che ieri si sono svolti i canonici colloqui selettivi per individuare i giovani che parteciperanno ai progetti del servizio civile. Qualche giorno prima dei colloqui, secondo autorevoli fonti, i telefoni di assessori e consiglieri sarebbero andati in fumo, proprio per sviscerare alcune questioni attinenti il servizio civile. Non è chiaro il motivo di tutto questo interessamento, ma l’intera vicenda potrebbe diventare materiale utile per la commissione d’accesso. Chi saranno i selezionati? A chi eventualmente sono legati? Tutti interrogativi ai quali potrebbero trovare le dovute risposte gli ispettori prefettizi con l’ausilio delle forze dell’ordine.