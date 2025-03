Papa Francesco: domenica vuole affacciarsi dal Gemelli per una benedizione

Condividi

Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un saluto e una benedizione al termine dell’Angelus di domenica, che verrà distribuito in forma scritta come nelle ultime settimane. Lo rende noto la Sala stampa vaticana.

Il Papa: “Vi sento vicini nella preghiera”

Intanto, dal policlinico Bergoglio sottolinea il sostegno avvertito in questo periodo di ricovero, “soprattutto attraverso le preghiere – scrive – con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi nel Signore Gesù, come Chiesa”. Poi benedice tutti assicurando le sue preghiere e dice: “Vi raccomando, anche voi continuate a pregare per me”.













