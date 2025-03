Furto milionario ai danni di una banca, Scutto si dichiara estraneo ai fatti

Condividi

Quale difensore di fiducia del Sig. Scutto Marco tengo a precisare che il mio assistito si dichiara estraneo a quanto contestato in merito al furto milionario commesso ai danni di una banca sita in Casale Monferrato.

Lo stesso, che ha fiducia nella giustizia e nelle istituzioni a cio preposte, si augura che vengano effettuate le indagini necessarie a dimostrare la sua innocenza. Ci tiene a precisare di non essere “il re delle rapine” o un esperto del settore, in quanto annovera solo due precedenti penali, molto risalenti nel tempo. Evidenzia altresì che nessuna attinenza ha il gesto scellerato che ha commesso (il tentato omicidio) nei confronti del Sig. Esposito, anch’egli indagato dalla procura di Vercelli, per il quale ha già ampiamente ammesso gli addebiti davanti al giudice del Tribunale di Napoli.













