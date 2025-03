Svelata una targa per ‘Giogiò’ Cutolo alla presenza del ministro Piantedosi e del prefetto Di Bari

Condividi

Alla presenza del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, è stata svelata a piazza Municipio, a Napoli, la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso la sera del 31 agosto 2023 da un 17enne, dopo una lite iniziata per futili motivi, dove il 24enne era intervenuto per difendere un amico. Alla cerimonia, tra gli altri, oltre ai genitori di ‘Giogiò’, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli Michele di Bari. Sulla targa la frase: “La purezza della tua anima e il suono del tuo corno riecheggeranno per sempre nei nostri cuori”. In piazza anche i ragazzi dell’associazione “Giogiò vive” con una maglietta bianca con su scritto “può solo uscire il sole adesso”. Dopo lo svelamento della targa l’orchestra ‘Giovanbattista Cutolo’ dell’istituto comprensivo Villaggio Coppola ha intonato l’inno di Mameli. In piazza sono state deposte anche due corone di fiori: una del ministro e l’altra del sindaco. “È la giornata del riscatto in cui la legalità e lo Stato vincono sul male. – ha raccontato Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò – Oggi in questo luogo dove ci sono stati gli spari mortali che hanno ucciso mio figlio c’è invece il suono del corno. Giogio’ deve mantenere alta la memoria della bellezza della legalità e questa piazza Municipio non deve essere più la piazza in cui è morto ma la piazza in cui è nato Giogio’, dove è nata la vita. Le istituzioni mi sono state da subito molto vicino, il ministro Piantedosi ha insignito mio figlio della medaglia d’oro al valore civile. Le ringrazio e la loro presenza significa che lo Stato c’è e per me questo è importante”.













