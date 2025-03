Metro Linea 1, tutto pronto per l’apertura della stazione Centro Direzionale

Condividi

Visite: 41

25 Visite

Dopo un fine settimana di stop per i test, la Linea 1 della metropolitana è tornata in funzione questa mattina. Prove generali superate con successo, in vista dell’apertura della stazione Centro Direzionale.

“La documentazione ufficiale la riceveremo in queste ore”, ha spiegato l’assessore comunale alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Cosenza, “ma siamo praticamente certi del fatto che la prova generale abbia avuto successo”.

La notizia dà il via libera alle operazioni che porteranno all’inaugurazione della fermata nel cuore della city a Est di Napoli. In particolare, è iniziato il pre-esercizio, che durerà circa due settimane. L’apertura della fermata del Centro Direzionale è prevista per gli ultimi giorni di marzo.

Il collaudo ha coinvolto il cuore della sicurezza della metro, lo Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) della tratta bassa della Linea 1 (da piazza Dante fino al Centro Direzionale), che è stato ammodernato e sostituito.

“Sia le prove dello Scada, sia le prove per l’arrivo del treno nella nuova fermata sono andate bene”, ha proseguito l’assessore Cosenza. “Un ringraziamento va all’Anm, al Comune, a Hitachi e all’agenzia governativa Ansfisa, per l’intenso lavoro svolto durante il fine settimana”.

L’apertura della stazione al Centro Direzionale è un evento importante. La nuova fermata, insieme alla vicina stazione Tribunale, prevista in servizio tra circa 4 mesi, darà nuovo slancio all’area degli uffici della City Est, che ha risentito dei danni del Covid e dello smart-working.

La location ha un alto potenziale: tra i grattacieli e le isole del Centro Direzionale si trovano spazi ampi, assenti in altre zone della città. La nuova stazione del metrò dell’arte potrebbe ridare indotto al quartiere e decongestionare le aree della movida più affollate, in particolare il centro storico.

L’apertura della stazione del Centro Direzionale è un passo importante verso l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi: l’apertura della stazione di Capodichino-aeroporto entro l’estate del 2026













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews