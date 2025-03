Condividi

Visite: 0

1 Visite

In seguito alla scossa di terremoto avvenuta ieri, di magnitudo 3,5, e a quella della notte del 13 marzo, di magnitudo 4,4, che hanno colpito negli ultimi giorni l’area dei Campi Flegrei, un edificio nel quartiere Bagnoli, a Napoli, è stato sgomberato dopo i controlli. Via, dunque, per precauzione diverse famiglie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews