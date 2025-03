Trump-Putin, colloqui telefonici. Il leader Usa: “Pace vicina”

In un post su Truth Donald Trump ha riferito di «discussioni molto positive e produttive con il presidente russo Vladimir Putin», sottolineando che «ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente giungere alla fine». Il post ha fatto pensare a una conversazione diretta tra il presidente Usa e il suo omologo russo, poiché The Donald ha scritto che «ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite», facendo riferimento a «migliaia di truppe ucraine completamente circondate dai militari russi e in una posizione molto vulnerabile» nel Kursk. «Sarebbe un massacro orribile, mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Che Dio li benedica!!», ha concluso Trump. La Casa Bianca ha poi precisato che, in realtà, Trump non si riferiva a sui colloqui personali con Putin, ma a quelle del suo inviato Steve Witkoff, sebbene nel post non fosse mai citato. «Siamo solidali con l’appello del Presidente Trump. Se depongono le armi e si arrendono, sarà loro garantita la vita e un trattamento dignitoso», ha risposto Putin nel corso di un intervento in tv.