CAMPANIA: RASTRELLI (FDI) REGIONE È ISTITUZIONE PIEGATA A POTERE MARCIO

“L’unica cosa realmente “trasparente” dell’amministrazione regionale di De Luca è l’evidenza del suo scellerato sistema clientelare: milioni di euro, ogni anno, elargiti in consulenze ed in collaborazioni esterne dalla Regione Campania”. Lo afferma, commentando i dati diffusi oggi dal quotidiano online Napolitoday sulle consulenze d’oro in Regione Campania, il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli. “Nessuna visione del futuro – conclude -, solo una istituzione piegata ed asservita alla perpetuazione di un potere marcio”.













