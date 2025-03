Napoli, il 20enne ucciso era cugino di Annalisa Durante

Condividi

Napoli sconvolta dall’ennesimo fatto di sangue. È accaduto intorno alle ore 20 e la vittima è Emanuele Durante, ucciso in un agguato consumato in via Santa Teresa degli Scalzi, nel rione Sanità a Napoli. Il ragazzo era imparentato con Annalisa Durante, la ragazza vittima innocente della camorra uccisa nel 2004. Secondo quanto hanno ricostruito i Carabinieri che indagano sull’omicidio, il papà di Annalisa è il fratello del nonno del ventenne. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando è stato colpito. Secondo i primi accertamenti, il luogo dell’agguato è nei pressi della pompa di benzina IP a via Santa Teresa degli Scalzi, una strada che a quell’ora è solitamente molto affollata di passanti e veicoli.













