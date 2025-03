Marano, grave incidente stradale in via Lazio. Giovane trasportato in codice rosso a Giugliano

Condividi

Grave incidente stradale, poco fa, all’incrocio di via Salvatore Nuvoletta e via Lazio. Un ragazzo, che era alla guida di uno scooter, è rimasto sull’asfalto, sembrerebbe in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso. Il giovane è stato trasportato a Giugliano, in codice rosso. Si ipotizza che chi lo ha investito non si sia fermato per i soccorsi, ma anche sul punto una conferma ufficiale.

Nel pomeriggio odierno un incidente, con tanto di investimento, si era verificato invece in via Borsellino. Non si hanno ulteriori notizie nemmeno su questa vicenda.













