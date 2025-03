Marano, nella serata di ieri un nuovo furto in via San Rocco. Il racconto dei vicini

Condividi

Gentile direttore, verso le 22 di ieri avvertiamo dei rumori (noi vicini), i proprietari della casa erano fuori al momento, quindi i primi ad accorgerci della presenza di questi individui siamo stati noi. Abbiamo chiamato i proprietari e quando sono venuti hanno buttato a terra la porta, ma i ladri erano già scappati dalla finestra, avevamo già chiamato la polizia ma, purtroppo, quando sono arrivati non c’era niente da fare. Hanno rubato una PlayStation 5, alcuni gioielli e basta, nessun ferito. I fatti in via San Rocco.













