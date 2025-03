Terremoto. Sindaco Quarto, grande spavento ma oggi scuole aperte

Visite: 50

“Verifiche sono state fatte nei mesi scorsi e per edifici fatiscenti sono state emanate ordinanze, e i proprietari stanno provvedendo. Le scuole sono monitorate e non abbiamo significativi elementi di preoccupazione. Oggi saranno aperte”. Lo dice a Rainews 24 Sabino Antonio , sindaco di Quarto, comune del Napoletano di 41mila abitanti a 4 chilometri da Pozzuoli, e a “5-6 chilometri dall’epicentro della scossa di ieri sera”, precisa il primo cittadino.

“La scossa di ieri era la seconda per importanza di questi mesi – aggiunge – è stata una notte complicata e difficile. Anche se non siamo parte dell’area del bradisismo, qui avvertiamo queste sollecitazioni in maniera significativa. Non abbiamo riscontrato danni, ma oggi provvederemo ad altre verifiche. La scossa ha generato grande spavento, ma la popolazione è resiliente”.