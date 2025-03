MARANO, LETTERA APERTA AL SINDACO MORRA. CI FAI SAPERE QUALCOSA SUI CONTROLLI NELLE SCUOLE ED EDIFICI? PARTE DELLA CITTA’ E’ IN ZONA ROSSA, MA NON TI VEDIAMO MAI ALLE RIUNIONI IN PREFETTURA

Condividi

Gentile Matteo Morra, sindaco di Marano, vorremo chiederti – ma sappiamo che non risponderai, se non con qualche diretta, magari per offenderci come hai fatto in passato (ma poi la commissione d’accesso è arrivata in municipio e tu ci definivi Circo equestre), puoi, se hai tempo, far sapere ai tuoi concittadini se ci sono verifiche e controlli nelle scuole del territorio, alcune delle quali sono ubicate nella cosiddetta zona rossa dei Campi flegrei?

Gentile Morra, ci spieghi il motivo per cui, in prefettura, alle riunioni sul tema da mesi notiamo solo la presenza dei sindaci di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Manfredi, quale sindaco della Città Metropolitana? Lo sanno, in prefettura, che parte di Marano è in zona rossa?

Gentile Morra, fai sapere qualcosa (non a noi) ma ai tuoi concittadini sul tema rischio Campi flegrei, bradisismo e altro per la città di Marano? Il piano di evacuazione ci è noto, gentile Morra, ma vorremmo capire come siamo messi con i controlli nelle scuole e per gli edifici privati particolarmente a rischio.

