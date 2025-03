Terremoti, parte di Marano è in zona rossa dei Campi flegrei ma poco o nulla si sa sui controlli a scuole ed edifici privati. Ai summit in prefettura vediamo solo i sindaci di Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Come mai?

Condividi

Visite: 1.295

84 Visite

Una parte di Marano, quella collinare e quella al confine con Quarto, sono nella cosiddetta zona rossa dei Campi flegrei. Ma dall’escalation bradisismo ad oggi, il Comune di Marano non è mai stato invitato o convocato nei vari summit che si tengono, ormai con cadenza settimanale, presso la prefettura e ai quali partecipano gli amministratori di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Poco si sa, a Marano, anche sui controlli delle scuole, ve ne sono diverse in zona rossa o in zona immediatamente a ridosso di quella rossa. Marano è una città, per un versante, di chiara connotazione flegrea. Non è chiaro il motivo per cui sulla questione Campi flegrei e bradisismo sia così poco coinvolta in certe dinamiche.













