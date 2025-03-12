Giugliano, Vincenzo Poziello va ai domiciliari

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IL GIP DEL TRIBUNALE DI NAPOLI HA DISPOSTO LA SCARCERAZIONE DI POZIELLO VINCENZO FABIO RILEGANDOLO AGLI ARRESTI DOMICILIARI ACCOGLIENDO LA RICHIESTA E LE ARGOMENTAZIONI AVANZATE DAI LEGALI DELL’IMPUTATO (AVV. LUIGI POZIELLO E AVV. DARIO CARMINE PROCENTESE).
POZIELLO ERA STATO CONDANNATO PER ESTORSIONE ED ARMI, DELITTI AGGRAVATI DAL METODO MAFIOSO, UNITAMENTE A TORTORELLI PIETRO, EMANUELE PISCOPO, FRANCESCO SARRACINO ED ADA LINIGNI LO SCORSO FEBBRAIO.
GLI ARRESTI RISALGONO A FEBBRAIO 2024 E SECONDO LA RICOSTRUZIONE CONDIVISA IN PARTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, SU MANDATO DEL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIOE NICOLA DELLA RAGIONE, TORTORELLI, POZIELLO, SARRACINO E PISCOPO SI SAREBBERO PRESENTATI NELL’ABITAZIONE OCCUPATA DALLA VITTIMA INTIMANDOGLI DI CONSEGNARE 20 MILA EURO E DI LASCIARE L’APPARTEMENTO ENTRO 15 GIORNI.
DALLE INDAGINI INFATTI SAREBBE EMERSO CHE IL CLAN SAREBBE STATO CHIAMATO A INTERVENIRE PER RISOLVERE, CON METODI VIOLENTI, LA PROBLEMATICA INSORTA TRA IL LOCATOARIO E IL PROPPEITARIO.
NONOSTANTE UNA RECENTE CONDANNA PER ESTRORSIONE AGGRAVATA IL POZIELLO LASCIA IL CARCERE E FINISCE AI DOMICILIARI© Copyright 2025 redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews