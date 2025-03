Marano. Il bilancio è in ritardo e il Prefetto di Napoli diffida il Comune

Condividi

Il bilancio è in ritardo: la Prefettura di Napoli diffida il Comune di Marano. L’atto è stato inviato circa 10 giorni fa all’Ente a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 nei termini previsti dalla normativa vigente (entro il 28 febbraio 2025).

Nel provvedimento, indirizzato al Sindaco Morra e al Presidente del Consiglio comunale, si evidenzia l’obbligo di procedere all’approvazione del bilancio entro il termine di 20 giorni. La Prefettura ha infine esplicitamente avvertito che, se il termine assegnato non verrà rispettato, si procederà con la nomina di un commissario ad acta e l’avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale, come previsto dalla normativa vigente.

L’amministrazione al contempo è corsa ai ripari e ha convocato il consiglio comunale il prossimo 20 marzo dov’è prevista, tra le altre, l’approvazione del Dup e del Bilancio.













