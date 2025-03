Condividi

I carabinieri della stazione di Bellosguardo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sala Consilina hanno arrestato un uomo a Roscigno, in provincia di Salerno, per aver sparato in aria 13 colpi di arma da fuoco con una carabina in seguito ad un futile litigio con un conoscente













