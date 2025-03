Palazzina crollata, salva Rosalia De Giosa: l’anziana rimasta sotto le macerie

Condividi

«È viva, evviva, forza ragazzi!». L’urlo corre tra la folla, mentre Rosalia De Giosa, l’anziana rimasta sotto le macerie nel crollo di un intera palazzina a Bari, è stata salvata dopo esser rimasta per 24 ore sotto le macerie. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il punto in cui si trovava la 74enne, data come dispersa da ieri. Rosalia era la tromba delle scale del palazzo. La donna, in buone condizioni, è stata portata in barella a bordo di un’ambulanza che è ripartita a sirene spiegate alla volta dell’ospedale. Il recupero è stato accompagnato da un lungo applauso liberatorio da parte dei soccorritori e dei presenti. Presente anche il sindaco di Bari, Vito Leccese.

Le centraline dell’Arpa monitorano le polveri sottili in zona

Nelle prossime 24 ore sarà rilevata la presenza di polveri nell’area interessata dal crollo della palazzina. Lo ha comunicato il Comune di Bari in una nota. In zona sono attive le centraline dell’Arpa. Successivamente i campioni prelevati saranno analizzati dal Dipartimento ambientale di Brindisi.













