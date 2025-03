Lavoro, boom di occupati: a gennaio un nuovo record

Condividi

Visite: 8

22 Visite

Nel dettaglio, i dati diffusi dall’Istat mostrano un aumento dell’occupazione (+0,6%, pari a +145mila unità) che riguarda gli uomini e le donne, i dipendenti e gli autonomi, tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni tra i quali il numero di occupati diminuisce. Il tasso di occupazione sale al 62,8% (+0,4 punti). “Numeri importanti, che confermano la crescita dell’occupazione e il buon andamento del mercato del lavoro. Ma sappiamo che possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Proseguiremo con determinazione su questa strada, per consolidare la crescita e rafforzare la competitività dell’Italia”, commenta la Meloni.

Galeazzo Bignami. “Dalla riduzione del deficit del 3,8%, col ritorno all’avanzo primario e la crescita del Pil dello 0,7%, fino ai dati record sull’occupazione forniti oggi dall’Istat: i numeri parlano chiaro e fanno calare un bel silenzio sulle previsioni catastrofiche della sinistra”. I dati fanno il paio con quelli di ieri, sempre dell’Istat, su Pil, crescita e deficit, e che confermavano la solidità della nostra economia, nonostante un contesto internazionale quanto mai difficile, come fa notare il capogruppo di FdI alla Camerai. “Dalla riduzione del deficit del 3,8%, col ritorno all’avanzo primario e la crescita del Pil dello 0,7%, fino ai dati record sull’occupazione forniti oggi dall’Istat: i numeri parlano chiaro e fanno calare un bel silenzio sulle previsioni catastrofiche della sinistra”.

Il tessuto occupazionale, dunque, è vivo. Il calo delle persone in cerca di lavoro (-0,6%, pari a -9mila unità) interessa gli uomini e tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 25-34enni per i quali il numero di disoccupati cresce; tra le donne il valore rimane stabile. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-0,1 punti), quello giovanile al 18,7% (-0,3 punti). La diminuzione degli inattivi (-1,2%, pari a -146mila unità) coinvolge entrambi i generi, i minori di 35 anni e chi ha almeno 50 anni d’età, mentre si registra un aumento tra i 35-49enni. Il tasso di inattività cala al 32,9% (-0,4 punti). Ed ancora: confrontando il trimestre novembre 2024-gennaio 2025 con quello precedente (agosto-ottobre 2024), si registra un aumento di 85mila occupati (+0,4%). Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 1,0 punti percentuali













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews