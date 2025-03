Crolla palazzina: si scava alla luce delle fotoelettriche per cercare una 72enne

Condividi

Si scava alla luce delle fotoelettriche per cercare la donna anziana che potrebbe essere rimasta sotto le macerie della palazzina di 5 piani crollata intorno alle 18,30 tra via Pinto, via De Amicis e via De Robertis nel quartiere Carrassi. Un immobile dichiarato pericolante nel febbraio 2024 su cui solo di recente erano cominciati i lavori di consolidamento. Sul posto operano i vigili del fuoco e il 118, con il supporto della Polizia di Stato e dei carabinieri e con la Polizia Municipale che regola il traffico.

Il timore è appunto che un’anziana, forse con il suo cane, sia rimasta coinvolta nel crollo: si tratterebbe di una 72enne con problemi di disabilità. Pochi minuti dopo il crollo un uomo, alle forze dell’ordine, chiedeva aiuto per «soccorrere sua madre sotto le macerie». La donna viveva al quarto piano: secondo informazioni raccolte, malgrado l’ordinanza di sgombero sarebbe rimasta nell’edificio insieme ad almeno altre due famiglie. I vigili del fuoco hanno isolato la zona, staccando luce e gas. Sul posto il pm di turno Carla Spagnuolo, e dai primi momenti anche il sindaco Vito Leccese.

Secondo i primi accertamenti, l’edificio sarebbe imploso per il cedimento di un pilastro centrale. Era stato dichiarato inagibile, sgomberato e puntellato nel febbraio del 2024 proprio perchè erano stati rilevati problemi statici ad un pilastro centrale. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento. Anche le due palazzine adiacenti a quella crollata sono state sgomberate a titolo precauzionale.

I residenti hanno riferito che «c’era gente che passava la notte qui dentro, che entrava di nascosto, che tornava per recuperare qualcosa dalle case». Sul posto gli operatori del nucleo Saf dei Vigili del fuoco che utilizzando strumentazione elettronica sono in grado di effettuare scansioni anche al di sotto delle macerie. Sono sul campo anche i cani molecolari della Polizia di Stato, in grado anche loro di segnalare persone.













