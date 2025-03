Clan Mallardo, il Tribunale del Riesame di Napoli, ottava sezione penale presidente Dott. Antonio Pepe, annulla l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, rimettendo in libertà il boss Pirozzi Domenico, alias MIMÌ O PESANT, ritenuto il reggente del clan Mallardo, attualmente detenuto presso il carcere di Rossano Calabro, in accoglimento delle argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Catia De Luca del Foro di Bologna.