Bimba uccisa dal pitbull, il medico: “Giulia era morta già da mezz’ora”

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Acerra, ma che ha colpito tutta Italia. Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio moriva Giulia Loffredo, 9 mesi, secondo le ricostruzioni sbranata da pitbull domestico mentre dormiva sul letto dei genitori. Per la sua morte è indagato per omicidio colposo il padre, Vincenzo Loffredo, che per salvarla aveva provato una corsa disperata al pronto soccorso di Villa dei fiori, rivelatosi inutile. Agli inquirenti avrebbe raccontato di essersi addormentato intorno alle 22.30 e di essersi risvegliato dopo mezzanotte, quando l’aggressione era già avvenuta, senza essersi accorto di nulla. Dalle analisi è risultato positivo all’hashish. In casa non c’era nessun altro.

Ma ci sono alcune cose che devono ancora essere chiarite in questa vicenda. Il primo elemento è la causa della morte. Da quanto appreso, la bimba sarebbe stata morsa più volte dal cane, come mostrerebbero le ferite lacero-contuse ritrovate sul suo piccolo corpo. A causare il decesso, però, sarebbe stata la rottura del collo, meno spiegabile con l’attacco del pitbull. Secondo quanto ricostruito dal medico legale, la bimba, al suo arrivo, era morta già da mezz’ora.













