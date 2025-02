MARANO, L’APPELLO DELL’EX PARLAMENTARE CASO: “Il SINDACO RIFLETTA SULL’OPPORTUNITA’ DI UN PASSO INDIETRO”

335 Visite

UN GESTO DI RESPONSABILITÀ PER IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ

In un momento cruciale per Marano di Napoli, la nostra comunità si trova ad affrontare una situazione che richiede riflessione, coraggio e un’assunzione collettiva di responsabilità. L’accesso della commissione d’inchiesta per presunte infiltrazioni nel nostro Comune rappresenta un fatto grave, che non può essere ignorato, soprattutto dopo il lungo periodo di commissariamento che abbiamo appena attraversato.

Con il massimo rispetto istituzionale, rivolgo un appello al Sindaco affinché valuti seriamente l’opportunità di un passo indietro. È doveroso chiarire che questa richiesta non intende attribuire colpe o responsabilità personali, ma nasce dall’esigenza di tutelare la credibilità delle istituzioni e di dissipare ogni ombra che possa pesare sulla gestione della cosa pubblica. La trasparenza è il pilastro su cui si regge la fiducia dei cittadini, e oggi più che mai Marano ha bisogno di certezze.

La nostra città merita stabilità, chiarezza e un’amministrazione al di sopra di ogni sospetto. Chiedo un gesto di responsabilità che consenta di guardare al futuro con serenità, liberando il campo da dubbi e tensioni. Marano di Napoli è una comunità forte, che ha il diritto di essere rappresentata da chi possa garantire un governo limpido e vicino alle sue reali esigenze.

Invito tutti i cittadini a sostenere questo appello, a far sentire la propria voce e a unirsi in nome di un obiettivo comune: un futuro migliore per la nostra amata città. Che la prossima primavera possa fiorire portando con sé rinnovamento, speranza e una guida solida per Marano.

Andrea Caso

P.s. Ha ragione Andrea Caso quando afferma che è l’unica possibilità per la città. Non perché il Comune non possa essere sciolto ugualmente, ma perché il prefetto e il Viminale, in seguito all’elezione di una compagine amministrativa completamente rinnovata rispetto a quella attuale, potrebbero decidere di soprassedere. Questo è il punto che in pochi comprendono.

