Marano, oggi a San Castrese il ricordo di monsignor Orlando. “Il filosofo dell’Infinito”

Stamattina nella Parrocchia madre di San Castrese, grazie all’associazione San Isidoro, si è tenuto un incontro per ricordare l’illustre Parroco nonché Filosofo dell’infinito Monsignor Don Giovanni Orlando.

Don Giovanni Orlando è stato per anni fulcro della cultura non solo filosofica ma di vita concreta della città di Marano.

La sua sapienza guidava coloro che si avvicinavano alla sua persona alla ragione, che già allora non era impresa semplice ma lui ci riusciva magistralmente.

Uomo di finissima cultura che lasciava il segno indelebile nell’ anima e nella mente di chi come me trascorse la fanciullezza nei suoi insegnamenti e che tanto mi hanno dato come uomo e cittadino.

Tutti dobbiamo dire grazie a un uomo a un sacerdote che tanto lustro culturale seppe dare alla città di Marano che oggi né é profondamente orfana.

Penso sia doveroso in futuro una volta rivisitato il regolamento comunale toponomastico intitolare il piazzale antistante alla Parrocchia San Castrese a Monsignor Orlando che é stato uno dei figli più illustri della città di Marano.

Michele Izzo consigliere comunale













