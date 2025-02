NAPOLI: Movida e controlli in città. dal pusher con lo spray al peperoncino ai parcheggiatori abusivi. Il bilancio dei Carabinieri

145 Visite

Notte di controlli nel centro storico partenopeo e nei quartieri a nord della città. Una presenza visibile quella dei Carabinieri che hanno intensificato le attività di presidio nell’intero capoluogo, accogliendo anche le più recenti indicazioni prefettizie.

Si è partiti da piazza Bellini, dove un 28enne di origini gambiane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. I militari del nucleo operativo di Napoli Centro l’hanno bloccato subito dopo aver ceduto hashish e cocaina ad una turista 31enne e ad un 17enne napoletano.

Il 28enne nascondeva in tasca 45 grammi di hashish, 5 di cocaina e una bomboletta di spray urticante. Addosso anche denaro contante ritenuto provento illecito. L’arrestato è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

5 i parcheggiatori abusivi denunciati in centro città e nel quartiere di Chiaia. Un 34enne, invece, dovrà rispondere di ricettazione, perché fermato in sella ad uno scooter rubato.

Due 35enni hanno violato l’ordine di allontanamento impartito nell’ambito dell’ordinanza che ha istituito le zone rosse. E per la stessa normativa, sono 5 le persone allontanate per atteggiamenti molesti.

Lampeggianti dei carabinieri della compagnia Stella hanno illuminato la notte di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno.

In quest’ultimo quartiere i militari hanno catturato un 70enne del posto, destinatario di un provvedimento emesso dalla corte di Appello di Napoli. Dovrà scontare 10 anni e 6 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e alla ricettazione.

Un 21enne dovrà rispondere di porto abusivo di armi. In tasca un coltellino di 9 centimetri.

Ancora altri due provvedimenti giudiziari sono stati eseguiti nei quartieri di Capodimonte e Marianella dai Carabinieri della Compagnia Vomero. Il primo nei confronti di un 35enne napoletano, l’altro di un 73enne. Per l’anziano 5 anni e 9 mesi di reclusione per reati contro la persona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews